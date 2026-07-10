Задержан бывший футболист сборной Франции. Его подозревают в отмывании денег
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:46 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:54
Бывший полузащитник сборной Франции и "Арсенала" Самир Насри был задержан в Париже, сообщают французские и британские СМИ.
Экс-футболист был задержан в рамках расследования дела о торговле наркотиками.
Насри был допрошен в офисе Бригады финансовых расследований (BRIF) парижской судебной полиции.
Самира Насри отпустили после 10 часов. Ему не были предъявлены обвинения.
Расследование связано с марсельским наркоторговцем Каримом Берребу.
СМИ утверждают, что Самира Насри подозревают в отмывании денег и в том, что он мог "инвестировать" в бизнес Берребу.
Берребу, известный как "Вепрь", находится в заключении. В 2021 году он был выдан властям Франции из ОАЭ.
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