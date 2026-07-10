Задержан бывший футболист сборной Франции. Его подозревают в отмывании денег

Бывший полузащитник сборной Франции и "Арсенала" Самир Насри был задержан в Париже, сообщают французские и британские СМИ.

Экс-футболист был задержан в рамках расследования дела о торговле наркотиками.

Насри был допрошен в офисе Бригады финансовых расследований (BRIF) парижской судебной полиции.

Самира Насри отпустили после 10 часов. Ему не были предъявлены обвинения.

Расследование связано с марсельским наркоторговцем Каримом Берребу.

СМИ утверждают, что Самира Насри подозревают в отмывании денег и в том, что он мог "инвестировать" в бизнес Берребу.

Берребу, известный как "Вепрь", находится в заключении. В 2021 году он был выдан властям Франции из ОАЭ.