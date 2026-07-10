В Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе

Парагвайцы не могут успокоиться после вылета сборной с чемпионата мира по футболу.

Сборная Парагвая проиграла французам 0:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе.

В Парагвае во время празднования фестиваля Сан-Хуан сожгли чучело Килана Мбаппе, сообщают французские СМИ.

Акция вызвала осуждение.