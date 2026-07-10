В Парагвае сожгли чучело Килиана Мбаппе
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:05
Парагвайцы не могут успокоиться после вылета сборной с чемпионата мира по футболу.
Сборная Парагвая проиграла французам 0:1. Победный гол забил Килиан Мбаппе.
В Парагвае во время празднования фестиваля Сан-Хуан сожгли чучело Килана Мбаппе, сообщают французские СМИ.
Акция вызвала осуждение.
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