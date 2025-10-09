x
09 октября 2025
|
последняя новость: 12:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 12:35
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Национальный состав игроков НХЛ. Больше всего канадцев. Украинцев и израильтян нет

Хоккей
НХЛ
время публикации: 09 октября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 12:07
Национальный состав игроков НХЛ. Больше всего канадцев. Украинцев и израильтян нет
AP Photo/John Locher

Накануне стартовал регулярный чемпионат НХЛ.

Американские статистические сервисы опубликовали "национальный состав игроков лиги".

Больше всегго канадцев - 326.

На втором месте граждане США - 211. Шведов 77.

Россиян 57, финнов 44, чехов - 21, швейцарцев 11, граждан Германии 7, латвйцев, словаков по 6, белорусов, датчан по 4, норвежца 3, австрийца 2.

По 1 хоккеисту представляют Австралию, Францию и Словению.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 08 октября 2025

Начался сезон в НХЛ. Рекорд Маккиннона. Результаты матчей
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 14 июня 2025

Федерация хоккея России и Иранская хоккейная ассоциация подписали меморандум о сотрудничестве
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 13 июня 2025

Финал Кубка Стэнли. "Эдмонтон" победил "Флориду" в овертайме. Гол Уолмана
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 июня 2025

"Флорида" сравняла счет в финале Кубка Стэнли