Национальный состав игроков НХЛ. Больше всего канадцев. Украинцев и израильтян нет
время публикации: 09 октября 2025 г., 12:07 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 12:07
Накануне стартовал регулярный чемпионат НХЛ.
Американские статистические сервисы опубликовали "национальный состав игроков лиги".
Больше всегго канадцев - 326.
На втором месте граждане США - 211. Шведов 77.
Россиян 57, финнов 44, чехов - 21, швейцарцев 11, граждан Германии 7, латвйцев, словаков по 6, белорусов, датчан по 4, норвежца 3, австрийца 2.
По 1 хоккеисту представляют Австралию, Францию и Словению.
