Американцы разгромили сборную Италии. Все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу

Определились все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили.

11-12 октября в четвертьфиналах сыграют:

Мексика - Аргентина

Испания - Колумбия

США - Марокко

Норвегия - Франция

Американцы разгромили сборную Италии 3:0.

Марокканцы победили сборную Южной Кореи 2:1.