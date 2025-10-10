x
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Американцы разгромили сборную Италии. Все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу

Футбол
Сенсации
время публикации: 10 октября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 11:58
Американцы разгромили сборную Италии. Все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу
AP Photo/Andre Penner

Определились все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили.

11-12 октября в четвертьфиналах сыграют:

Мексика - Аргентина

Испания - Колумбия

США - Марокко

Норвегия - Франция

Американцы разгромили сборную Италии 3:0.

Марокканцы победили сборную Южной Кореи 2:1.

Спорт
