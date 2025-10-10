Американцы разгромили сборную Италии. Все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу
время публикации: 10 октября 2025 г., 11:58 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 11:58
Определились все четвертьфиналисты юношеского чемпионата мира по футболу (спортсмены до 20 лет), который проходит в Чили.
11-12 октября в четвертьфиналах сыграют:
Мексика - Аргентина
Испания - Колумбия
США - Марокко
Норвегия - Франция
Американцы разгромили сборную Италии 3:0.
Марокканцы победили сборную Южной Кореи 2:1.
