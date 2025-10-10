Сборная Фарерских островов разгромила черногорцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 10 октября 2025 г., 10:50 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 10:50
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира.
Положение команд в группе L (сборные Хорватии и Гибралтара сыграли по 5 матчей, остальные - 6). Чехия, Хорватия по 13 очков, Фарерские острова 9, Черногория 6, Гибралтар 0.
Чехия - Хорватия 0:0
Это был 100-й матч Златко Далича во главе сборной Хорватии.
Фарерские острова - Черногория 4:0
По два мяча забили Ханус Соренсен (Триглав, Словения) и Арни Фредериксберг (Клаксвик). Арни сделал еще две результативные передачи.
Сборная Фарерских островов впервые набрала 9 очков в отборочном турнире чемпионата мира.
