Сборная Фарерских островов разгромила черногорцев. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира.

Положение команд в группе L (сборные Хорватии и Гибралтара сыграли по 5 матчей, остальные - 6). Чехия, Хорватия по 13 очков, Фарерские острова 9, Черногория 6, Гибралтар 0.

Чехия - Хорватия 0:0

Это был 100-й матч Златко Далича во главе сборной Хорватии.

Фарерские острова - Черногория 4:0

По два мяча забили Ханус Соренсен (Триглав, Словения) и Арни Фредериксберг (Клаксвик). Арни сделал еще две результативные передачи.

Сборная Фарерских островов впервые набрала 9 очков в отборочном турнире чемпионата мира.