Австрийцы забили 10 голов. Матч судил израильтянин. Результаты отборочный матчей
время публикации: 10 октября 2025 г., 08:57 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 09:12
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
Положение команд в группе Н (австрийцы и румыны сыграли 5 матчей, остальные - 6):
Австрия 15 очков, Босния и Герцеговина 13, Румыния 7, Кипр 5, Сан-Марино 0.
Австрия - Сан-Марино 10:0
Матч судил израильский арбитр Игаль Фрид.
36-летний Марко Арнаутович (21 июля перешел из "Интера" в "Црвену Звезду") забил 4 голаи стал лучшим бомбардиром сборной Австрии (45 голов).
Кипр - Босния и Герцеговина 2:2
На 45-й минуте боснийцы вели в счете 2:0.
На шестой минуте компенсированного времени Иоаннис Питтас (ЦСКА, София) сравнял счет, реализовав пенальти 2:2.
Киприоты во второй раз в этом цикле спасают матч, проигрывая 0:2.
