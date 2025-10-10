Австрийцы забили 10 голов. Матч судил израильтянин. Результаты отборочный матчей

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Положение команд в группе Н (австрийцы и румыны сыграли 5 матчей, остальные - 6):

Австрия 15 очков, Босния и Герцеговина 13, Румыния 7, Кипр 5, Сан-Марино 0.

Австрия - Сан-Марино 10:0

Матч судил израильский арбитр Игаль Фрид.

36-летний Марко Арнаутович (21 июля перешел из "Интера" в "Црвену Звезду") забил 4 голаи стал лучшим бомбардиром сборной Австрии (45 голов).

Кипр - Босния и Герцеговина 2:2

На 45-й минуте боснийцы вели в счете 2:0.

На шестой минуте компенсированного времени Иоаннис Питтас (ЦСКА, София) сравнял счет, реализовав пенальти 2:2.

Киприоты во второй раз в этом цикле спасают матч, проигрывая 0:2.