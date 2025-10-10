Финны обыграли сборную Литвы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 10 октября 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 07:52
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.
Положение команд (поляки и голландцы сыграли по 5 матчей, остальные - 6): Нидерланды 13 очков, Польша, Финляндия по 10, Литва 3, Мальта 2.
Финляндия - Литва 2:1
Победа сохранила финнам шансы в борьбе за выход на чемпионат мира.
Литовцы не могут победить в 14-м матче подряд.
На 25-й минуте Пиюс Ширвиc (Марибор) вывел гостей вперед.
В начале второго тайма голы забили Бенжамин Кальман (Ганновер) и Адам Мархиев (1 сентября перешел из кипрского "Ариса" в "Нюрнберг"). Адам Мархиев признан лучшим игроком матча.
Мальта - Нидерланды 0:4
Коди Гакпо дважды реализовал пенальти и сделал результативную передачу.
По одному голу забили Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.
