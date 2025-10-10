x
10 октября 2025
10 октября 2025
10 октября 2025
10 октября 2025
Спорт

Финны обыграли сборную Литвы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 10 октября 2025 г., 07:46 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 07:52
Финны обыграли сборную Литвы. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Czarek Sokolowski

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу 2026 года.

Положение команд (поляки и голландцы сыграли по 5 матчей, остальные - 6): Нидерланды 13 очков, Польша, Финляндия по 10, Литва 3, Мальта 2.

Финляндия - Литва 2:1

Победа сохранила финнам шансы в борьбе за выход на чемпионат мира.

Литовцы не могут победить в 14-м матче подряд.

На 25-й минуте Пиюс Ширвиc (Марибор) вывел гостей вперед.

В начале второго тайма голы забили Бенжамин Кальман (Ганновер) и Адам Мархиев (1 сентября перешел из кипрского "Ариса" в "Нюрнберг"). Адам Мархиев признан лучшим игроком матча.

Мальта - Нидерланды 0:4

Коди Гакпо дважды реализовал пенальти и сделал результативную передачу.

По одному голу забили Тиджани Рейндерс и Мемфис Депай.

Спорт
