Датчане разгромили белорусов. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
время публикации: 10 октября 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 10:15
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира.
Положение команд в группе С после 3 туров: Дания, Шотландия по 7 очков, Греция 3, Беларусь 0.
Беларусь - Дания 0:6
В первом тайме 19-летний Виктор Фрохольдт (23 июля приобретен "Порту" у "Копенгагена" за 20 миллионов евро) забил первый гол за сборную и сделал голевую передачу.
По два мяча забили Расмус Хейлунд (арендован "Наполи" у "Манчестер Юнайтед") и Андрес Дрейерс (Сан-Диего).
Еще один гол забил 20-летний Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед).
Шотландия - Греция 3:1
На 64-й минуте греки вели в счете.
