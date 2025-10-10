x
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
10 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Спорт

Датчане разгромили белорусов. Результаты отборочных матчей чемпионата мира

Футбол
время публикации: 10 октября 2025 г., 10:15 | последнее обновление: 10 октября 2025 г., 10:15
Датчане разгромили белорусов. Результаты отборочных матчей чемпионата мира
AP Photo/Denes Erdos

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира.

Положение команд в группе С после 3 туров: Дания, Шотландия по 7 очков, Греция 3, Беларусь 0.

Беларусь - Дания 0:6

В первом тайме 19-летний Виктор Фрохольдт (23 июля приобретен "Порту" у "Копенгагена" за 20 миллионов евро) забил первый гол за сборную и сделал голевую передачу.

По два мяча забили Расмус Хейлунд (арендован "Наполи" у "Манчестер Юнайтед") и Андрес Дрейерс (Сан-Диего).

Еще один гол забил 20-летний Патрик Доргу (Манчестер Юнайтед).

Шотландия - Греция 3:1

На 64-й минуте греки вели в счете.

