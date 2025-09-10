x
Спорт
Спорт

Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с голландцами

Футбол
время публикации: 10 сентября 2025 г., 08:24 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 08:31
Отборочный матч молодежного чемпионата Европы. Израильтяне сыграли вничью с голландцами
AP Photo/Denes Erdos

В матче отборочного турнира молодежного чемпионата Европы по футболу сборные Израиля и Нидерландов сыграли вничью 2:2.

Матч проходил со значительным преимуществом голландцев (62% владения мячом, 24:11 по ударам, 4:0 по угловым).

Соперники нанесли по 10 точных ударов.

Дор Беньямини (Апоэль, Тель-Авив) несколько раз выручил гостей, в том числе после выхода Поку один на один.

На 61-й минуте Абед прорвался в штрафную и нанес сильный удар. Голкипер парировал. Ран Биньямин (Апоэль, Тель-Авив) добил мяч в сетку 0:1.

Через 5 минут Смит вышел один на один и сделал передачу. Эрнест Поку (Байер, Леверкузен) сравнял счет 1:1. На 83-й минуте Поку в падении направил мяч в дальний угол 2:1.

На первой минуте компенсированного времени Бар Лин (Кривбас, Кривой Рог) ударом со штрафного сравнял счет 2:2.

