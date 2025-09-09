Итальянцы и израильтяне забили 9 голов. Сборная Италии победила

В отборочном матче чемпионата мира по футболу итальянцы обыграли сборную Израиля 5:4.

Матч проходил в Дебрецене, Венгрия.

На 16-й минуте Дан Битон прострелил. Мануэль Локателли (Ювентус) срезал мяч в свои ворота 1:0.

На 40-й минуте Мойзе Кин (Фиорентина) из полукруга перед штрафной пробил в нижний угол 1:1.

На 52-й минуте Дор Перец (Маккаби, Тель-Авив) отправил мяч в "девятку" 2:1.

Через 2 минуты Мойзе Кин проскочил между защитниками и нанес удар слету с линии штрафной 2:2. На 58-й минуте Ратеги сделал изящную скидку. Маттео Политано (Наполи) пробил в дальний угол 2:3. На 81-й минуте Джакомо Распадори (Атлетико Мадрид) с линии вратарской переправил мяч в сетку 2:4.

На 87-й минуте Дор Перец прострелил. Мяч от Алессандро Бастони (Интер) влетел под перекладину 3:4. Через 2 минуты Дор Перец сравнял счет 4:4.

Победный гол на первой минуте компенсированного времени забил Сандро Тонали (Ньюкасл).