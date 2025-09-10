x
10 сентября 2025
Спорт

Украинцы не смогли победить. Норвежцы забили 11 голов. Результаты отборочных матчей

Футбол
время публикации: 10 сентября 2025 г., 07:19
На 58-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти
AP Photo/Denes Erdos

Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.

Армения - Ирландия 2:1

Азербайджан - Украина 1:1

После поражения 0:5 от исландцев Фернанду Сантуш был уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана. В этом матче азербайджанцами руководил Айхан Аббасов.

Албания - Латвия 1:0

Босния и Герцеговина - Австрия 1:2

Кипр - Румыния 2:2

На 18-й минуте счет был 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в ворота киприотов забил бывший форвард "Дженоа" Денис Лрэгуш.

Франция - Исландия 2:1

Венгрия - Португалия 2:3

На 58-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 1:2.

Норвегия - Молдова 11:1

Эрлинг Холанн забил пять голов, три - в первом тайме.

Сербия - Англия 0:5

Спорт
