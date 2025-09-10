Украинцы не смогли победить. Норвежцы забили 11 голов. Результаты отборочных матчей
время публикации: 10 сентября 2025 г., 07:19 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 07:19
Состоялись отборочные матчи чемпионата мира по футболу.
Армения - Ирландия 2:1
Азербайджан - Украина 1:1
После поражения 0:5 от исландцев Фернанду Сантуш был уволен с поста главного тренера сборной Азербайджана. В этом матче азербайджанцами руководил Айхан Аббасов.
Албания - Латвия 1:0
Босния и Герцеговина - Австрия 1:2
Кипр - Румыния 2:2
На 18-й минуте счет был 2:0 в пользу гостей. Оба мяча в ворота киприотов забил бывший форвард "Дженоа" Денис Лрэгуш.
Франция - Исландия 2:1
Венгрия - Португалия 2:3
На 58-й минуте Криштиану Роналду реализовал пенальти 1:2.
Норвегия - Молдова 11:1
Эрлинг Холанн забил пять голов, три - в первом тайме.
Сербия - Англия 0:5
Ссылки по теме