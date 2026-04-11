Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира
время публикации: 11 апреля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 17:22
В Осиеке, Хорватия, проходит пятый и последний в сезоне этап Кубка мира по спортивной гимнастике.
Шестой этап, который должен был состояться в Дохе в середине апреля, отменен.
Артем Долгопят стал победителем этапа в вольных упражнениях.
Впервые в истории в одном виде программы этапа Кубка мира израильтяне завоевали две медали. Ноам Беркович завоевал бронзу в вольных упражнениях.
В этом сезоне Артем стал победителем второго этапа в вольных упражнениях. Ранее он победил в Котбусе.
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 23 ноября 2025