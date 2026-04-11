11 апреля 2026
11 апреля 2026
|
11 апреля 2026
|
последняя новость: 17:17
11 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Спорт

Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира

Спортивная гимнастика
время публикации: 11 апреля 2026 г., 16:09 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 17:22
Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира
В Осиеке, Хорватия, проходит пятый и последний в сезоне этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Шестой этап, который должен был состояться в Дохе в середине апреля, отменен.

Артем Долгопят стал победителем этапа в вольных упражнениях.

Впервые в истории в одном виде программы этапа Кубка мира израильтяне завоевали две медали. Ноам Беркович завоевал бронзу в вольных упражнениях.

В этом сезоне Артем стал победителем второго этапа в вольных упражнениях. Ранее он победил в Котбусе.

