Спортивная гимнастика. Артем Долгопят стал победителем этапа Кубка мира

В Осиеке, Хорватия, проходит пятый и последний в сезоне этап Кубка мира по спортивной гимнастике.

Шестой этап, который должен был состояться в Дохе в середине апреля, отменен.

Артем Долгопят стал победителем этапа в вольных упражнениях.

Впервые в истории в одном виде программы этапа Кубка мира израильтяне завоевали две медали. Ноам Беркович завоевал бронзу в вольных упражнениях.

В этом сезоне Артем стал победителем второго этапа в вольных упражнениях. Ранее он победил в Котбусе.