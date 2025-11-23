x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике. Израильтянин занял восьмое место

Спортивная гимнастика
время публикации: 23 ноября 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 14:12
Молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике. Израильтянин занял восьмое место
AP Photo/Francisco Seco, File

В Маниле, Филиппины, проходит молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике.

В вольных упражнениях победил китаец Ян Ланвен.

На втором месте итальянец Симоне Сперанца, на третьем - филиппинец Элдрю Юло, младший брат олимпийского чемпиона Карлоса Юло.

Израильтянин Ноам Беркович занял восьмое место.

