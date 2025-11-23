Молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике. Израильтянин занял восьмое место
время публикации: 23 ноября 2025 г., 13:49 | последнее обновление: 23 ноября 2025 г., 14:12
В Маниле, Филиппины, проходит молодежный чемпионат мира по спортивной гимнастике.
В вольных упражнениях победил китаец Ян Ланвен.
На втором месте итальянец Симоне Сперанца, на третьем - филиппинец Элдрю Юло, младший брат олимпийского чемпиона Карлоса Юло.
Израильтянин Ноам Беркович занял восьмое место.
