Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" отыгрался, но остался недоволен

В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Германии "Аугсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью 2:2.

На 14-й минуте "Аугсбург" вел в счете 2:0.

На перерыв команды ушли при счете 2:2.

"Хоффенхайм" не может победить в четвертом матче подряд и откатился на пятое место. По итогам тура его может обойти "Байер".

"Аугсбург" не смог победить в пятом матче подряд.

Боевая ничья, которая не устроила обе команды.