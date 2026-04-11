Чемпионат Германии. "Хоффенхайм" отыгрался, но остался недоволен
время публикации: 11 апреля 2026 г., 12:52 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 12:52
В стартовом матче двадцать девятого тура чемпионата Германии "Аугсбург" и "Хоффенхайм" сыграли вничью 2:2.
На 14-й минуте "Аугсбург" вел в счете 2:0.
На перерыв команды ушли при счете 2:2.
"Хоффенхайм" не может победить в четвертом матче подряд и откатился на пятое место. По итогам тура его может обойти "Байер".
"Аугсбург" не смог победить в пятом матче подряд.
Боевая ничья, которая не устроила обе команды.
