"Париж" разгромил "Монако". Результаты матчей чемпионата Франции

В матче двадцать девятого тура чемпионата Франции "Париж" разгромил "Монако" 4:1.

Прервалась серия монегасков из 10 матчей без поражений.

Парижане поднялись на 12-е место.

Статистическое преимущество у "Монако" (65% владения мячом, 18:12 по ударам, 11:1 по угловым).

Парижане били точнее 6:5.

Первая атака хозяев стала голевой. На 4-й минуте бывший форвард ПСЖ и "Фиорентины" Жонатан Иконе опередил защитника и протолкнул мяч в сетку 1:0. На 8-й минуте Мунетси навесил в центр штрафной. Чиро Иммобиле пробил под перекладину 2:0.

Счет мог стать крупным уже на 14-й минуте. Лопес обыграл защитника, остался один перед вратарем. Градецки мяч парировал.

На 21-й минуте Иммобиле сделал передачу. Иконе пробил в угол 3:0.

На 36-й минуте отличился Фоларин Балогун. Он забил в седьмом матче подряд 3:1.

На 71-й минуте арендованный у "Бернли" Лука Калеошо пробил из полукруга перед штрафной. Мяч от перекладины отскочил в сетку 4:1.

Марсель - Метц 3:1