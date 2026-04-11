Чемпионат Англии. Важная победа "Вест Хэма" в борьбе за выживание
время публикации: 11 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 11:02
В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" 4:0.
"Молотобойцы" обошли "Тоттенхэм" и выбрались из зоны вылета.
"Волки" занимают последнее место в Премьер-лиге.
По два гола забили защитник Константинос Мавропанос (в этом сезоне в чемпионате он забил три гола) и Тати Кастельянос (5 января перешел из "Лацио").
