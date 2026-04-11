Спорт

Чемпионат Англии. Важная победа "Вест Хэма" в борьбе за выживание

Футбол
время публикации: 11 апреля 2026 г., 10:50 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 11:02
Чемпионат Англии. Важная победа "Вест Хэма" в борьбе за выживание
AP Photo/Dave Shopland

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Вест Хэм" разгромил "Вулверхэмптон" 4:0.

"Молотобойцы" обошли "Тоттенхэм" и выбрались из зоны вылета.

"Волки" занимают последнее место в Премьер-лиге.

По два гола забили защитник Константинос Мавропанос (в этом сезоне в чемпионате он забил три гола) и Тати Кастельянос (5 января перешел из "Лацио").

