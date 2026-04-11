Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Сенсация чемпионата Англии. "Борнмут" обыграл "Арсенал"

время публикации: 11 апреля 2026 г., 16:37 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 16:42
AP Photo/Dave Shopland

В матче тридцать второго тура чемпионата Англии "Арсенал" сенсационно проиграл "Борнмуту" 1:2.

Это первое поражение "канониров" в девяти играх чемпионата.

"Арсенал" лидирует. Отрыв на данный момент от ближайшего конкурента 9 очков. Но у "Манчестер Сити" две игры в запасе.

"Борнмут" традиционно неудобный соперник для "канониров".

Первый опасный момент стал голевым. На 17-й минуте Тюффер прострелил. Салиба неудачно прервал передачу. Арендованный у "Лорьяна" Эли Жуниор Крупи открыл счет 0:1.

На 35-й минуте Виктор Дьекереш реализовал пенальти 1:1.

На 74-й минуте Алекс Скотт вышел один на один и забил победный гол 1:2.

