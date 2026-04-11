Чемпионат Италии. Мален забил три гола. "Рома" разгромила "Пизу"

В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Пизу" 3:0.

Все голы забил арендованный у "Астон Виллы" Дониелл Мален.

"Волки" сравнялись по очкам с "Ювентусом" и находятся на шестом месте, продолжая борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов (место не ниже четвертого).

"Пиза" занимает последнее место и вместе с "Вероной" является основным кандидатом на вылет из Серии А.