Чемпионат Италии. Мален забил три гола. "Рома" разгромила "Пизу"
время публикации: 11 апреля 2026 г., 13:46 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 13:46
В стартовом матче тридцать второго тура чемпионата Италии "Рома" разгромила "Пизу" 3:0.
Все голы забил арендованный у "Астон Виллы" Дониелл Мален.
"Волки" сравнялись по очкам с "Ювентусом" и находятся на шестом месте, продолжая борьбу за попадание в зону Лиги чемпионов (место не ниже четвертого).
"Пиза" занимает последнее место и вместе с "Вероной" является основным кандидатом на вылет из Серии А.
