Израильтянин признан лучшим игроком "Ференцвароша" в марте
время публикации: 11 апреля 2026 г., 13:29 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 13:29
Израильтянин Мохамед Абу Фани выбран болельщиками лучшим игроком "Ференцвароша" в марте.
До этого он признавался лучшим игроком команды в феврале.
В этом сезоне он сыграл за "Ференцварош" 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.
На данный момент "Ференцварош" занимает второе место в чемпионате Венгрии, отставая от "Дьера" на 3 очка.
Ссылки по теме