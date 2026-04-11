Израильтянин признан лучшим игроком "Ференцвароша" в марте

Израильтянин Мохамед Абу Фани выбран болельщиками лучшим игроком "Ференцвароша" в марте.

До этого он признавался лучшим игроком команды в феврале.

В этом сезоне он сыграл за "Ференцварош" 21 матч, в которых забил 3 гола и сделал 9 результативных передач.

На данный момент "Ференцварош" занимает второе место в чемпионате Венгрии, отставая от "Дьера" на 3 очка.