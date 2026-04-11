Финал Кубка мира по кикбоксингу. Иорданец не вышел на бой против израильтянина

Гай Хаджадж стал победителем Кубка мира по кикбоксингу, который проходит в Бангкоке.

Иорданец. который должен был стать соперником израильтянина в финале, на поединок не вышел, сославшись на травму. сообщает ONE.

Он не появился и на церемонии награждения.

Гаю Хаджаджу 22 года. Он занимается кикбоксингом в клубе в Нетании.

По пути к финалу Кубка мира израильтянин победил соперников из Узбекистана и Маврикия.