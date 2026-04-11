11 апреля 2026
Финал Кубка мира по кикбоксингу. Иорданец не вышел на бой против израильтянина

время публикации: 11 апреля 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 13:14
Гай Хаджадж стал победителем Кубка мира по кикбоксингу, который проходит в Бангкоке.

Иорданец. который должен был стать соперником израильтянина в финале, на поединок не вышел, сославшись на травму. сообщает ONE.

Он не появился и на церемонии награждения.

Гаю Хаджаджу 22 года. Он занимается кикбоксингом в клубе в Нетании.

По пути к финалу Кубка мира израильтянин победил соперников из Узбекистана и Маврикия.

