Финал Кубка мира по кикбоксингу. Иорданец не вышел на бой против израильтянина
время публикации: 11 апреля 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 11 апреля 2026 г., 13:14
Гай Хаджадж стал победителем Кубка мира по кикбоксингу, который проходит в Бангкоке.
Иорданец. который должен был стать соперником израильтянина в финале, на поединок не вышел, сославшись на травму. сообщает ONE.
Он не появился и на церемонии награждения.
Гаю Хаджаджу 22 года. Он занимается кикбоксингом в клубе в Нетании.
По пути к финалу Кубка мира израильтянин победил соперников из Узбекистана и Маврикия.
