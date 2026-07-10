Баскетбол. Ям Мадар перешел в "Маккаби" (Тель-Авив)
время публикации: 10 июля 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 09:19
Один из ведущих израильских баскетболистов Ям Мадар перешел в "Маккаби" (Тель-Авив).
С ним подписан трехлетний контракт с возможностью продления еще на два года.
С 2024 года баскетболист был одной из звезд тель-авивского "Апоэля", с которым отказался продлить контракт по окончании сезона.
Ранее Ям Мадар выступал за "Партизан", "Фенербахче" и "Баварию".
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