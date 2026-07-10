Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) усилился бывшим форвардом "Лос-Анджелес Клипперс"
время публикации: 10 июля 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 13:38
Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с американским баскетболистом Амиром Коффи, сообщает официальный сайт клуба.
Контракт рассчитан на один сезон.
Баскетболист выступает на позициях атакующего защитника и легкого форварда.
В 2019-2025 годах он играл за "Лос-Анджелес Клипперс". В прошлом сезоне - за "Милуоки Бакс" и "Финикс Санз".
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