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Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) усилился бывшим форвардом "Лос-Анджелес Клипперс"

Баскетбол
время публикации: 10 июля 2026 г., 13:31 | последнее обновление: 10 июля 2026 г., 13:38
Баскетбол. "Апоэль" (Тель-Авив) усилился бывшим форвардом "Лос-Анджелес Клипперс"
AP Photo/Rick Scuteri

Тель-авивский "Апоэль" подписал контракт с американским баскетболистом Амиром Коффи, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт рассчитан на один сезон.

Баскетболист выступает на позициях атакующего защитника и легкого форварда.

В 2019-2025 годах он играл за "Лос-Анджелес Клипперс". В прошлом сезоне - за "Милуоки Бакс" и "Финикс Санз".

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