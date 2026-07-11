Баскетбол. В полуфинале юношеского Евробаскета израильтянки сыграют со сборной Бельгии
время публикации: 11 июля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 09:38
Определились полуфиналистки юношеского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Литве.
В полуфинале израильтянки сыграют со сборной Бельгии.
Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.
Результаты четвертьфиналов:
Бельгия - Хорватия 84:67
Израиль - Польша 80:79
Испания - Турция 72:59
Франция - Литва 70:61.
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