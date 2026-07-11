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Баскетбол. В полуфинале юношеского Евробаскета израильтянки сыграют со сборной Бельгии

Спорт/важное
Баскетбол
время публикации: 11 июля 2026 г., 09:38 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 09:38
Баскетбол. В полуфинале юношеского Евробаскета израильтянки сыграют со сборной Бельгии
AP Photo/Ian Maule

Определились полуфиналистки юношеского чемпионата Европы по баскетболу, который проходит в Литве.

В полуфинале израильтянки сыграют со сборной Бельгии.

Во втором полуфинале встретятся сборные Испании и Франции.

Результаты четвертьфиналов:

Бельгия - Хорватия 84:67

Израиль - Польша 80:79

Испания - Турция 72:59

Франция - Литва 70:61.

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