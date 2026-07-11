Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Испании

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, где встретятся с французами.

Сборная Испании победила бельгийцев 2:1.

По данным статистического сервиса Opta, в этом матче были установлены несколько рекордов.

Ламин Ямаль сыграл шестой матч чемпионата мира - рекорд для игроков в врзрасте не старше 18 лет.

Тренер испанцев Луис де ла Фуэнтес установил рекорд - 13 матчей чемпионатов мира и Европы без поражений (12 побед, 1 ничья).

Микель Мерино стал первым футболистом, забившим победные голы в двух матчах плэй-офф чемпионатов мира, выйдя на замену.