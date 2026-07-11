Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Испании
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:39
Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, где встретятся с французами.
Сборная Испании победила бельгийцев 2:1.
По данным статистического сервиса Opta, в этом матче были установлены несколько рекордов.
Ламин Ямаль сыграл шестой матч чемпионата мира - рекорд для игроков в врзрасте не старше 18 лет.
Тренер испанцев Луис де ла Фуэнтес установил рекорд - 13 матчей чемпионатов мира и Европы без поражений (12 побед, 1 ничья).
Микель Мерино стал первым футболистом, забившим победные голы в двух матчах плэй-офф чемпионатов мира, выйдя на замену.
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