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Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Испании

Футбол
ЧМ по футболу 2026
Рекорды мира
время публикации: 11 июля 2026 г., 08:39 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 08:39
Чемпионат мира по футболу. Рекорды сборной Испании
AP Photo/Mark J. Terrill

Испанцы вышли в полуфинал чемпионата мира по футболу, где встретятся с французами.

Сборная Испании победила бельгийцев 2:1.

По данным статистического сервиса Opta, в этом матче были установлены несколько рекордов.

Ламин Ямаль сыграл шестой матч чемпионата мира - рекорд для игроков в врзрасте не старше 18 лет.

Тренер испанцев Луис де ла Фуэнтес установил рекорд - 13 матчей чемпионатов мира и Европы без поражений (12 побед, 1 ничья).

Микель Мерино стал первым футболистом, забившим победные голы в двух матчах плэй-офф чемпионатов мира, выйдя на замену.

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