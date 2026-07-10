72 члена Европарламента потребовали расследования в отношении главы ФИФА

72 депутата Европарламента потребовали расследовать деятельность главы ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Politiсo.

Требование связано с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка президента США Дональда Трампа.

Письма направлены в 27 футбольных федераций стран-членов ЕС.

В письмах депутаты призывают федерации присоединиться к призывам о расследовании деятельности Инфантино.

Депутат Барри Эндрюс, автор письма, сказал " Давайте внесем ясность: решение ФИФА изменить правило о дисквалификации за красную карточку в середине турнира — это позор и извращение правосудия". Он добавил, что Инфантино и ФИФА "в очередной раз пошли на поводу у администрации Трампа".

Несмотря на участие Балогуна, сборная США была разгромлена бельгийцами 4:1.

Джанни Инфантино неоднократной подчеркивал, что он не оказывал влияние на Дисциплинарный комитет, принявший решение об условной дисквалификации.