72 члена Европарламента потребовали расследования в отношении главы ФИФА
72 депутата Европарламента потребовали расследовать деятельность главы ФИФА Джанни Инфантино, сообщает Politiсo.
Требование связано с отменой дисквалификации нападающего сборной США Фоларина Балогуна после звонка президента США Дональда Трампа.
Письма направлены в 27 футбольных федераций стран-членов ЕС.
В письмах депутаты призывают федерации присоединиться к призывам о расследовании деятельности Инфантино.
Депутат Барри Эндрюс, автор письма, сказал " Давайте внесем ясность: решение ФИФА изменить правило о дисквалификации за красную карточку в середине турнира — это позор и извращение правосудия". Он добавил, что Инфантино и ФИФА "в очередной раз пошли на поводу у администрации Трампа".
Несмотря на участие Балогуна, сборная США была разгромлена бельгийцами 4:1.
Джанни Инфантино неоднократной подчеркивал, что он не оказывал влияние на Дисциплинарный комитет, принявший решение об условной дисквалификации.