НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" проиграл "Шарлотт"
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 08:13
В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" уступил "Шарлотт Хорнетс" 101:103.
Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 22 очка, сделал 4 подбора и 7 передач.
Первую половину матча "Портленд" выиграл 55:46.
Последнюю четверть, в которой Ламелло Болл набрал 12 очков, "шершни" выиграли 25:19.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026