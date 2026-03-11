x
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
11 марта 2026
Спорт

НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" проиграл "Шарлотт"

Баскетбол
НБА
время публикации: 11 марта 2026 г., 08:03 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 08:13
НБА. Дени Авдия набрал 22 очка. "Портленд" проиграл "Шарлотт"
AP Photo/Jenny Kane

В матче регулярного чемпионата НБА "Портленд Трэйл Блэйзерс" уступил "Шарлотт Хорнетс" 101:103.

Израильский форвард хозяев Дени Авдия набрал 22 очка, сделал 4 подбора и 7 передач.

Первую половину матча "Портленд" выиграл 55:46.

Последнюю четверть, в которой Ламелло Болл набрал 12 очков, "шершни" выиграли 25:19.

