Рекордное поражение "Денвера". Дончич набрал 44 очка. Результаты матчей НБА
время публикации: 07 марта 2026 г., 16:07 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 16:07
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк" разгромил "Денвер" 142:103.
Денвер Наггетс - Нью-Йорк Никс 103:142
"Денвер" проиграл дома с разницей в 39 очков впервые с 1998 года.
Разыгрывающий "Ленвера" Джамал Мюррей получил травму.
Сан-Антонио Сперз - Лос-Анджелес Клипперс 116:112
Первую половину матча "Клипперс" выиграли 66:46, а самый большой отрыв составлял 25 очков.
Лидер "Сперз" Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, сделал 10 подборов и 4 блок-шота.
Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 118:116
Девин Букер (Финикс) набрал 32 очка, 18 из которых в третьей четверти.
Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пейсерз 128:117
"Лейкерс" играли без Леброна Джеймса. Лука Дончич в первых трех четвертях набрал 44 очка.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026