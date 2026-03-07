Рекордное поражение "Денвера". Дончич набрал 44 очка. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА "Нью-Йорк" разгромил "Денвер" 142:103.

Денвер Наггетс - Нью-Йорк Никс 103:142

"Денвер" проиграл дома с разницей в 39 очков впервые с 1998 года.

Разыгрывающий "Ленвера" Джамал Мюррей получил травму.

Сан-Антонио Сперз - Лос-Анджелес Клипперс 116:112

Первую половину матча "Клипперс" выиграли 66:46, а самый большой отрыв составлял 25 очков.

Лидер "Сперз" Виктор Вембаньяма набрал 27 очков, сделал 10 подборов и 4 блок-шота.

Финикс Санз - Нью-Орлеан Пеликанз 118:116

Девин Букер (Финикс) набрал 32 очка, 18 из которых в третьей четверти.

Лос-Анджелес Лейкерс - Индиана Пейсерз 128:117

"Лейкерс" играли без Леброна Джеймса. Лука Дончич в первых трех четвертях набрал 44 очка.