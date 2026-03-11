x
11 марта 2026
Спорт

Паралимпиада. Израильтянка заняла 12-е место в горнолыжной суперкомбинации

Горные лыжи
время публикации: 11 марта 2026 г., 12:15 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 12:30
Паралимпиада. Израильтянка заняла 12-е место в горнолыжной суперкомбинации
AP Photo/Evgeniy Maloletka

Израильская горнолыжница Шейна Васпи заняла 12-е место в горнолыжной суперкомбинации.

В супергиганте она заняла 11-е место, в слаломе - 13-е.

Победила в суперкомбинации шведка Эбба Арсьо.

В супергиганте (отдельно не в горнолыжной комбинации) Шейна Васпи не финишировала.

