Паралимпиада. Израильтянка заняла 12-е место в горнолыжной суперкомбинации

Израильская горнолыжница Шейна Васпи заняла 12-е место в горнолыжной суперкомбинации.

В супергиганте она заняла 11-е место, в слаломе - 13-е.

Победила в суперкомбинации шведка Эбба Арсьо.

В супергиганте (отдельно не в горнолыжной комбинации) Шейна Васпи не финишировала.