Игрок "Бенфики" дисквалифицирован на 12 матчей за сексистские нападки на судью

Спортивный суд штата Сан-Паулу дисквалифицировал на 12 матчей Густаво Маркеса, сообщают местные СМИ.

Футболист оштрафован на 30 тысяч риалов.

Защитник "Ред Булл Брагантино" (играет в Бразилии на правах аренды из "Бенфики") оскорбил судью матча.

"Ркд Булл" проиграл в матче чемпионата штата против "Сан-Паулу".

Густаво Маркес был недоволен работой арбитра Дайан Муниз и сказал, что "женщинам нельзя доверять судить матчи такого масштаба".

Позже он извинился и сказал, что его поведение "не одобрили жена и мать".