x
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
08 марта 2026
|
08 марта 2026
|
последняя новость: 11:35
08 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Игрок "Бенфики" дисквалифицирован на 12 матчей за сексистские нападки на судью

Футбол
Дисквалификация
Скандалы в спорте
время публикации: 08 марта 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:20
Игрок "Бенфики" дисквалифицирован на 12 матчей за сексистские нападки на судью
AP Photo/Jon Super

Спортивный суд штата Сан-Паулу дисквалифицировал на 12 матчей Густаво Маркеса, сообщают местные СМИ.

Футболист оштрафован на 30 тысяч риалов.

Защитник "Ред Булл Брагантино" (играет в Бразилии на правах аренды из "Бенфики") оскорбил судью матча.

"Ркд Булл" проиграл в матче чемпионата штата против "Сан-Паулу".

Густаво Маркес был недоволен работой арбитра Дайан Муниз и сказал, что "женщинам нельзя доверять судить матчи такого масштаба".

Позже он извинился и сказал, что его поведение "не одобрили жена и мать".

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" обыграл "Сельту"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Чемпионат Италии. "Наполи" победил "Торино"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Чемпионат Германии. "Бавария" разгромила "Боруссию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Футбол. Сюрприз чемпионата Франции. "Монако" обыграл ПСЖ