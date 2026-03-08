Игрок "Бенфики" дисквалифицирован на 12 матчей за сексистские нападки на судью
время публикации: 08 марта 2026 г., 10:11 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 10:20
Спортивный суд штата Сан-Паулу дисквалифицировал на 12 матчей Густаво Маркеса, сообщают местные СМИ.
Футболист оштрафован на 30 тысяч риалов.
Защитник "Ред Булл Брагантино" (играет в Бразилии на правах аренды из "Бенфики") оскорбил судью матча.
"Ркд Булл" проиграл в матче чемпионата штата против "Сан-Паулу".
Густаво Маркес был недоволен работой арбитра Дайан Муниз и сказал, что "женщинам нельзя доверять судить матчи такого масштаба".
Позже он извинился и сказал, что его поведение "не одобрили жена и мать".
Ссылки по теме