Футбол. Чемпионат Испании. "Реал" обыграл "Сельту"

В стартовом матче двадцать седьмого тура чемпионата Испании мадридский "Реал" в гостях обыграл "Сельту" (Виго) 2:1.

По мнению комментатора, "Реалу" повезло. А хозяевам, которые вполне могли победить, нет.

После поражений от "Осасуны" и "Хетафе", "королевский клуб" мог проиграть и в Виго.

В первые 25 минут Борха Иглесиас (Сельта) мог забить трижды, но забил один раз, сделав на 25-й минуте счет 1:1.

Во втором тайме доминировал "Реал". Гости упустили множество опасных моментов и могли проиграть. На 87-й минуте Яго Аспас обыграл защитника "Реала" и нанес удар в дальний угол. Гостей выручила штанга.

На четвертой минуте компенсированного времени мяч после удара Вальверде попал в защитника и оказался в углу ворот 1:2.