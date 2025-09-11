Умерла известная гимнастка, чемпионка мира

9 сентября в день 78-летия умерла известная чешская гимнастка Богумила Ржимначова, сообщают чешские СМИ.

Она - серебряный призер олимпиады 1968 году в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

В индивидуальных соревнованиях олимпиады в Мехико она заняла 4-е место в упражнениях на брусьях, 5-е - в вольных упражнениях.

Богумила Ржимначова - чемпионка мира 1966 года в командном зачете, бронзовый призер чемпионата мира 1970 года в командном зачете.