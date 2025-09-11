x
11 сентября 2025
11 сентября 2025
11 сентября 2025
последняя новость: 11:22
11 сентября 2025
Спорт

Умерла известная гимнастка, чемпионка мира

время публикации: 11 сентября 2025 г., 10:12
Умерла известная гимнастка, чемпионка мира
9 сентября в день 78-летия умерла известная чешская гимнастка Богумила Ржимначова, сообщают чешские СМИ.

Она - серебряный призер олимпиады 1968 году в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.

В индивидуальных соревнованиях олимпиады в Мехико она заняла 4-е место в упражнениях на брусьях, 5-е - в вольных упражнениях.

Богумила Ржимначова - чемпионка мира 1966 года в командном зачете, бронзовый призер чемпионата мира 1970 года в командном зачете.

