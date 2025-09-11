Умерла известная гимнастка, чемпионка мира
время публикации: 11 сентября 2025 г., 10:12 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 10:12
9 сентября в день 78-летия умерла известная чешская гимнастка Богумила Ржимначова, сообщают чешские СМИ.
Она - серебряный призер олимпиады 1968 году в командных соревнованиях по спортивной гимнастике.
В индивидуальных соревнованиях олимпиады в Мехико она заняла 4-е место в упражнениях на брусьях, 5-е - в вольных упражнениях.
Богумила Ржимначова - чемпионка мира 1966 года в командном зачете, бронзовый призер чемпионата мира 1970 года в командном зачете.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 28 июня 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 15 июня 2025