Спорт

"Вуэльта". Из-за пропалестинских протестов принимаются беспрецедентные меры безопасности

Велоспорт
время публикации: 11 сентября 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 12:26
"Вуэльта". Из-за пропалестинских протестов принимаются беспрецедентные меры безопасности
AP Photo/Miguel Oses

Во время последних двух этапов велогонки "Вуэльта Эспана" будут приняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает Walla.

Спортсмены могут отказаться от участия в последних этапах, если пропалестинские активисты будут мешать проведению многодневки.

Протестующие сорвали несколько этапов гонки (финиш этапа был ранее запланированного).

Сторонники палестинцев протестуют против участия в гонке израильской команды.

Для обеспечения безопасности в последних этапах гонки будут дополнительно привлечены 1500 полицейских.

Спорт
