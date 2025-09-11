"Вуэльта". Из-за пропалестинских протестов принимаются беспрецедентные меры безопасности
время публикации: 11 сентября 2025 г., 12:16 | последнее обновление: 11 сентября 2025 г., 12:26
Во время последних двух этапов велогонки "Вуэльта Эспана" будут приняты беспрецедентные меры безопасности, сообщает Walla.
Спортсмены могут отказаться от участия в последних этапах, если пропалестинские активисты будут мешать проведению многодневки.
Протестующие сорвали несколько этапов гонки (финиш этапа был ранее запланированного).
Сторонники палестинцев протестуют против участия в гонке израильской команды.
Для обеспечения безопасности в последних этапах гонки будут дополнительно привлечены 1500 полицейских.
Ссылки по теме