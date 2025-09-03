x
03 сентября 2025
Спорт

Вуэльта. Пропалестинские протестанты помешали гонке

время публикации: 03 сентября 2025 г., 15:54
Вуэльта. Пропалестинские протестанты помешали гонке
AP Photo/Miguel Oses

Пропалестинские активисты помешали проведению 11-го этапа многодневки "Вуэльта Эспана".

Через 6 километров после начала этапа активисты блокировали дорогу и стали общаться со спортсменами.

Полиция не спешила разогнать протестующих, сообщает "Исраэль а-Йом".

"Защитники Газы" в четвертый раз в этом году мешают проведению этапов "Вуэльта Эспана".

