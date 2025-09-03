Вуэльта. Пропалестинские протестанты помешали гонке
время публикации: 03 сентября 2025 г., 15:54 | последнее обновление: 03 сентября 2025 г., 15:54
Пропалестинские активисты помешали проведению 11-го этапа многодневки "Вуэльта Эспана".
Через 6 километров после начала этапа активисты блокировали дорогу и стали общаться со спортсменами.
Полиция не спешила разогнать протестующих, сообщает "Исраэль а-Йом".
"Защитники Газы" в четвертый раз в этом году мешают проведению этапов "Вуэльта Эспана".
