Вуэльта. Пропалестинские протестанты помешали гонке

Пропалестинские активисты помешали проведению 11-го этапа многодневки "Вуэльта Эспана".

Через 6 километров после начала этапа активисты блокировали дорогу и стали общаться со спортсменами.

Полиция не спешила разогнать протестующих, сообщает "Исраэль а-Йом".

"Защитники Газы" в четвертый раз в этом году мешают проведению этапов "Вуэльта Эспана".