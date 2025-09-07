x
07 сентября 2025
Спорт

Триатлон. Этап Кубка мира. Израильская паралимпийка заняла второе место

Триатлон
время публикации: 07 сентября 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 14:14
Триатлон. Этап Кубка мира. Израильская паралимпийка заняла второе место
AP Photo/Nathalee Simoneau

В Альхандре, Португалия. состоялся этап Кубка мира по паралимпийскому триатлону (World Triathlon Para Cup Alhandra).

Программа: заплыв на 750 м, забег на 5 км, велогонка на 20 км.

В категории PTS3 второе место заняла израильтянка Аталия Нево.

Она преодолела дистанцию за 1 час 34 минуты 36 секунд.

Победила итальянка Серена Банзато.

Спорт
