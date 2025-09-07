Триатлон. Этап Кубка мира. Израильская паралимпийка заняла второе место
время публикации: 07 сентября 2025 г., 14:14 | последнее обновление: 07 сентября 2025 г., 14:14
В Альхандре, Португалия. состоялся этап Кубка мира по паралимпийскому триатлону (World Triathlon Para Cup Alhandra).
Программа: заплыв на 750 м, забег на 5 км, велогонка на 20 км.
В категории PTS3 второе место заняла израильтянка Аталия Нево.
Она преодолела дистанцию за 1 час 34 минуты 36 секунд.
Победила итальянка Серена Банзато.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 20 июля 2025
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 25 июня 2025