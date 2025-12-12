Футбол. Лига Европы. Хет-трик Талиски. "Возвращение" "Стяуа". "Рома" разгромила "Селтик"
Состоялись матчи шестого раунда общего этапа Лиги Европы. "Рома" в гостях разгромила "Селтик" 3:0.
Базель (Швейцария) - Астон Вилла (Бирмингем, Англия) 1:2
Бранн (Норвегия) - Фенербахче (Стамбул, Турция) 0:4
Три гола забил бывший полузащитник "Бенфики" и "Аль-Насра" Талиска.
Сельта (Виго, Испания) - Болонья (Италия) 1:2
На 66-й минуте в счете вели хозяева.
Два гола забил бывший форвард "Ювентуса", "Фиорентины" и "Торонто" Федерико Бернардески.
Селтик (Глазго, Шотландия) - Рома (Италия) 0:3
Два гола забил арендованный у "Брайтон энд Хоув" Эван Фергюсон.
Порту (Португалия) - Мальме (Швеция) 2:1
Два гола забил Саму Омородион.
Стяуа (Бухарест, Румыния) - Фейенорд (Рттердам, Нидерланды) 4:3
На 54-й минуте "Фейенорд" вел в счете 3:1.
Фрайбург (Германия) - Зальцбург (Австрия) 1:0
Большую часть матча австрийцы играли в меньшинстве. На 37-й минуте был удален Петар Радков.
Победный гол на 50-й минуте забил австриец Филип Линхарт.
Лион (Франция) - Гоу Ахед Иглз (Девентер, Нидерланды) 2:1
Все голы были забиты в первые 11 минут матча.
Панатинаикос (Афины, Греция) - Виктория (Пльзень, Чехия) 0:0
Чехи большую часть матча играли в меньшинстве. На 32-й мнуте вторую желтую карточку получил Вацлав Емелка.
У греков было огромное преимущество (71% владения мячом, 20:5 по ударам, 4:2 по точным ударам, 9:2 по угловым).