Кубок Англии. Даниэль Перец победил в дебютном матче

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Саутгемптон" победил "Донкастер" 3:2.

В этом матче ворота "святых" впервые защищал голкипер сборной Израиля и "Баварии" Даниэль Перец (за "Саутгемптон" играет на правах аренды).

"Саутгемптон" представляет Чемпионшип (второй дивизион английского футбола), "Донкастер" - Лигу Один (третий дивизион).

После первого тайма "святые" вели в счете 3:0. Голы забили Кэмерон Брэгг, воспитанник "Астон Виллы" Кэмерон Арчер и арендованный у турецкого "Гезтепе" Курю Мацуки.

После перерыва отличились игроки хозяев Мэтью Пирсон и Джордан Гибсн.