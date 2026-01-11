x
11 января 2026
|
последняя новость: 14:20
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
11 января 2026
|
11 января 2026
|
последняя новость: 14:20
11 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Кубок Англии. Даниэль Перец победил в дебютном матче

Футбол
время публикации: 11 января 2026 г., 12:51 | последнее обновление: 11 января 2026 г., 12:57
Кубок Англии. Даниэль Перец победил в дебютном матче
AP Photo/Matthias Schrader, file

В матче 1/32 финала Кубка Англии "Саутгемптон" победил "Донкастер" 3:2.

В этом матче ворота "святых" впервые защищал голкипер сборной Израиля и "Баварии" Даниэль Перец (за "Саутгемптон" играет на правах аренды).

"Саутгемптон" представляет Чемпионшип (второй дивизион английского футбола), "Донкастер" - Лигу Один (третий дивизион).

После первого тайма "святые" вели в счете 3:0. Голы забили Кэмерон Брэгг, воспитанник "Астон Виллы" Кэмерон Арчер и арендованный у турецкого "Гезтепе" Курю Мацуки.

После перерыва отличились игроки хозяев Мэтью Пирсон и Джордан Гибсн.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Футбол. Полузащитник молодежной сборной Израиля перешел в "Даллас"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

"Штутгарт" разгромил "Байер". Результаты матчей чемпионата Германии
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Сборные Нигерии и Египта вышли в полуфинал Кубка африканских наций по футболу
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 января 2026

Чемпионат Израиля по футболу. "Перестрелка" "Апоэлей" в Хайфе. "Бейтар" догнал лидера