Победителями юниорского чемпионата Европы по футболу стали испанцы
время публикации: 12 июля 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 08:01
В Уэльсе завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).
Испанцы 13-й раз стали победителями турнира.
В финале они победили немцев 2:0.
Голы забили Уго Лопес (Вильярреал) и Марио Ривас (Реал, Мадрид).
Сборные Испании, Германии, Украины и Хорватии завоевали право выступить в матчах юниорского чемпионата мира 2027 года, который пройдет в Азербайджане.
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