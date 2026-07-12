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Спорт

Победителями юниорского чемпионата Европы по футболу стали испанцы

Футбол
время публикации: 12 июля 2026 г., 08:01 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 08:01
Победителями юниорского чемпионата Европы по футболу стали испанцы
AP Photo/Mark J. Terrill

В Уэльсе завершился юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсмены до 19 лет).

Испанцы 13-й раз стали победителями турнира.

В финале они победили немцев 2:0.

Голы забили Уго Лопес (Вильярреал) и Марио Ривас (Реал, Мадрид).

Сборные Испании, Германии, Украины и Хорватии завоевали право выступить в матчах юниорского чемпионата мира 2027 года, который пройдет в Азербайджане.

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