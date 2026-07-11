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Победительницами юниорского чемпионата Европы по футболу стали испанки

Футбол
время публикации: 11 июля 2026 г., 10:04 | последнее обновление: 11 июля 2026 г., 10:04
Победительницами юниорского чемпионата Европы по футболу стали испанки
AP Photo/Brynjar Gunnarsson

В Боснии и Герцеговине завершился женский юниорский чемпионат Европы по футболу (спортсменки до 19 лет).

В финале испанки победили сборную Германии 1:0.

Победный гол на 60-й минуте забила Ирун Дорадо (Реал, Мадрид).

Испанки восьмой раз стали победительницами турнира.

Спорт
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