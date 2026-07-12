Чемпионат мира по футболу. Полуфинальные пары
время публикации: 12 июля 2026 г., 07:26 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 07:34
Определились участники полуфиналов чемпионата мира по футболу.
Расписание полуфиналов (время начала матчей израильское):
Франция - Испания (14 июля, 22:00)
Англия - Аргентина (15 июля, 22:00).
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