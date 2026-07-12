UFC. Конор Макгрегор получил травму. Макс Холлоуэй победил на второй минуте

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.

Возвращение Конора Макгрегора после пятилетнего перерыва триумфальным не получилось.

Его бой против Холлоуэя продлился 69 секунд.

Макгрегор бросился в атаку, промахнулся и упал.

Вскоре он показал, что не может продолжать бой. Ирландец получил травму колена.

Макс Холлоуэй победил техническим нокаутом.