UFC. Конор Макгрегор получил травму. Макс Холлоуэй победил на второй минуте
время публикации: 12 июля 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 07:10
В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.
Возвращение Конора Макгрегора после пятилетнего перерыва триумфальным не получилось.
Его бой против Холлоуэя продлился 69 секунд.
Макгрегор бросился в атаку, промахнулся и упал.
Вскоре он показал, что не может продолжать бой. Ирландец получил травму колена.
Макс Холлоуэй победил техническим нокаутом.
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