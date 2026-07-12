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UFC. Конор Макгрегор получил травму. Макс Холлоуэй победил на второй минуте

Смешанные единоборства
время публикации: 12 июля 2026 г., 07:06 | последнее обновление: 12 июля 2026 г., 07:10
UFC. Конор Макгрегор получил травму. Макс Холлоуэй победил на второй минуте
AP Photo/John Locher

В Лас-Вегасе состоялся турнир ММА UFC 329: McGregor vs. Holloway 2.

Возвращение Конора Макгрегора после пятилетнего перерыва триумфальным не получилось.

Его бой против Холлоуэя продлился 69 секунд.

Макгрегор бросился в атаку, промахнулся и упал.

Вскоре он показал, что не может продолжать бой. Ирландец получил травму колена.

Макс Холлоуэй победил техническим нокаутом.

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