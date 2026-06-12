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Чемпионат мира по футболу. Альфонсо Дэвис не сыграет против боснийцев

Футбол
ЧМ по футболу 2026
время публикации: 12 июня 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 12:02
Чемпионат мира по футболу. Альфонсо Дэвис не сыграет против боснийцев
AP Photo/Charlie Riedel, File

Сегодня вечером канадцы встретятся со сборной Боснии и Герцеговины.в матче первого тура чемпионата мира.

У канадцев серьезные проблемы в обороне.

Игру пропустит из-за "проблем со здоровьем" защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.

На предматчевой пресс-конференции тренер канадцев Джесси Марш подтвердил, что один из лидеров не сможет выйти на поле.

При этом тренер отметил, что "восстановление Альфонсо Дэвиса проходит хорошо".

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