Чемпионат мира по футболу. Альфонсо Дэвис не сыграет против боснийцев
время публикации: 12 июня 2026 г., 12:02 | последнее обновление: 12 июня 2026 г., 12:02
Сегодня вечером канадцы встретятся со сборной Боснии и Герцеговины.в матче первого тура чемпионата мира.
У канадцев серьезные проблемы в обороне.
Игру пропустит из-за "проблем со здоровьем" защитник "Баварии" Альфонсо Дэвис.
На предматчевой пресс-конференции тренер канадцев Джесси Марш подтвердил, что один из лидеров не сможет выйти на поле.
При этом тренер отметил, что "восстановление Альфонсо Дэвиса проходит хорошо".
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