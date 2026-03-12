Медальный зачет паралмпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на 7-м месте

В медальном зачете паралимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На втором месте американцы (6 + 4 + 3), на третьем - австрийцы (4 + 1 + 3).

Сборная Украины занимает седьмое место (3 + 2 + 5).

Всего медали завоевали представители 25 сборных.