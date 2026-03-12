Медальный зачет паралмпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на 7-м месте
время публикации: 12 марта 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 08:04
В медальном зачете паралимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.
На втором месте американцы (6 + 4 + 3), на третьем - австрийцы (4 + 1 + 3).
Сборная Украины занимает седьмое место (3 + 2 + 5).
Всего медали завоевали представители 25 сборных.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026