12 марта 2026
Спорт

Медальный зачет паралмпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на 7-м месте

время публикации: 12 марта 2026 г., 08:04 | последнее обновление: 12 марта 2026 г., 08:04
Медальный зачет паралмпиады. Лидируют китайцы. Украинцы на 7-м месте
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В медальном зачете паралимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 10 золотых, 7 серебряных и 9 бронзовых медалей.

На втором месте американцы (6 + 4 + 3), на третьем - австрийцы (4 + 1 + 3).

Сборная Украины занимает седьмое место (3 + 2 + 5).

Всего медали завоевали представители 25 сборных.

