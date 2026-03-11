Невероятная победа и достижение "островитян". Результаты матчей НХЛ

Состоялись матчи регулярного чемпионата НХЛ. "Айлендерс" победил в овертайме "Сент-Луис" 4:3, проигрывая в конце второго периода 0:3.

Тампа-Бей Лайтнинг - Коламбус Блю Джекетс 2:5

Сент-Лучи Блюз - Нью-Йорк Айлендерс 3:4 (овертайм)

На 38-й минуте "Сент-Луис" вел в счете 3:0.

В этом сезоне "островитяне" победили во всех 10 овертаймах.

Даллас Старз - Вегас Голден Найтс 2:1

Миннесота Уайлд - Юта Маммот 5:0

Филип Густавссон отразил 25 бросков и совершил четвертый шутаут в сезоне. Это 15-й его шутаут в 210 играх в НХЛ.

Виннипег Джетс - Анахайм Дакс 1:4

Колорадо Эвеланш - Эдмонтон Ойлерз 3:4

Хозяева вели в счете 1:0 и 2:1.

Сиэтл Кракен - Нешвилл Прэдэйторз 2:4