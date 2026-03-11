x
Спорт

Медальный зачет паралимпиады. Лидирует сборная Китая. Украинцы на пятом месте

время публикации: 11 марта 2026 г., 07:38 | последнее обновление: 11 марта 2026 г., 07:38
AP Photo/Evgeniy Maloletka

В медальном зачете паралимпиады лидирует сборная Китая, завоевавшая 9 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых медалей.

На втором месте австрийцы (4 + 1 + 3). на третьем - американцы (3 + 5 + 2).

Сборная Украины на пятом месте (3 + 2 + 5).

Всего медали завоевали представители 23 сборных.

