10 марта на 80-м году жизни умер известный чешский баскетболист и тренер Зденек Гуммель, сообщают чешские СМИ.

Он выступал за клубы "Славия" (Прага), "Дукла" (Оломоуц), "Острава", "Орбис" (Прага).

Трехкратный чемпион ЧССР.

В составе сборной ЧССР Зденек Гуммель - участник молодежного чемпионата Европы 1966 года, чемпионата мира 1974 года.

Зденек Гуммель тренировал команды "Баник" (Острава), "Новы Ичин", "Опава", "Дечин", "Брно", сборную Чехии.