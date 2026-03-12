x
12 марта 2026
Спорт

Возвращение и достижение Ингрема. Результаты матчей НБА

Баскетбол
НБА
время публикации: 12 марта 2026 г., 12:02
Возвращение и достижение Ингрема. Результаты матчей НБА
Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Нью-Орлеан" победил "Торонто" 122:111.

Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерз 128:122

В последние 17.4 секунды матча Десмонд Бэйн набрал 5 очков (трехочковый и два штрафных), обеспечив пятую подряд победу "Орландо". Всего он набрал 35 очков.

Нью-Орлеан Пеликанз - Торонто Рэпторз 122:111

Лидеры "пеликанов" набрали 55 очков на двоих: Трей Мерфи Третий (28) + Деджонте Мюррей (27).

Брендон Ингрем впервые вернулся в Нью-Орлеан (после обмена в Торонто в феврале. Он играл за "Пеликанз" 6 сезонов). В этом матче он набрал 22 очка и достиг отметки 11 тысяч очков за карьеру.

