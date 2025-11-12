x
12 ноября 2025
Спорт

Евролига. "Маккаби" проиграл "Фенербахче"

Баскетбол
время публикации: 12 ноября 2025 г., 06:34 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 06:50
Евролига. "Маккаби" проиграл "Фенербахче"
AP Photo/Craig Pessman

В матче десятого тура регулярного чемпионата Евролиги тель-авивский ""Маккаби" проиграл "Фенербахче" 75:84.

Турки выиграли первую и вторую четверти с одинаковым счетом 20:15.

После 30 минут 65:56.

Центровой "Маккаби" Роман Соркин набрал 22 очка и сделал 8 подборов.

Бывший защитник "Маккаби" Уэйд Болдуин стал самым результативным игроком у "Фенербахче" (17 + 4 подбора + 4 передачи + 1 перехват).

Спорт
