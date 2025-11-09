Победителем Кубка Винер стал столичный "Апоэль"
Столичный "Апоэль"в седьмой раз стал победителем Кубка Винер (Кубка Лиги) по баскетболу.
В финале он победил тель-авивских одноклубников 89:84.
Столичная команда выиграла первую четверть 29:24.
После 20 минут 52:50, 30 - 76:64.
Лучший игрок матча - защитник столичного "Апоэля" Джаред Харпер (33 + 3 подбора + 5 передач).
