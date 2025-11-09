x
09 ноября 2025
Спорт

Победителем Кубка Винер стал столичный "Апоэль"

Баскетбол
время публикации: 09 ноября 2025 г., 09:58 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 09:58
Столичный "Апоэль"в седьмой раз стал победителем Кубка Винер (Кубка Лиги) по баскетболу.

В финале он победил тель-авивских одноклубников 89:84.

Столичная команда выиграла первую четверть 29:24.

После 20 минут 52:50, 30 - 76:64.

Лучший игрок матча - защитник столичного "Апоэля" Джаред Харпер (33 + 3 подбора + 5 передач).

