"Трипл-дабл" Николы Йокича. Результаты матчей НБА

Состоялись матчи регулярного чемпионата НБА. "Атланта" разгромила "Лос-Анджелес Лейкерс" 122:102.

Вашингтон Уизардс - Даллас Мэверикс 105:111

"Даллас" прервал серию из 4 поражений.

Наджи Маршалл провел лучший матч в сезоне и набрал 30 очков.

В последние 5 минут матча 8 очков набрал Пи Джей Вашингтон - младший (Даллас) (14 + 9 подборов + 5 передач).

Филадельфия Сиксерз - Торонто Рэпторз 130:120

Лидеры "Филадельфии" набрали 60 очков на двоих: Тайрез Макси (31), Джоэл Эмбиид (29).

Атланта Хоукс - Лос-Анджелес Лейкерс 122:102

Трое лидеров "Атланты" пропускали матч. В этих условиях блеснули Мухамед Гуйе, установивший личный рекорд результативности -21 очко, и Дайсон Дэниэлз (10 + 5 подборов + 13 передач). Он установил клубный рекорд, сделав перехват в 62-й игре подряд.

Кливленд Кавальерз - Чикаго Булз 128:122

Донован Митчелл набрал 8 очков подряд за 65 секунд, включая решающий бросок за 34 секунды до конца матча. Всего за игру он набрал 29 очков, сделал 6 подборов и 6 передач.

Финальная серия 12:0 привела "кавалеристов" к победе.

По ходу матча "Чикаго" вел с отрывом в 19 очков.

САн-Антонио Сперз - Нью-Орлеан Пеликанз 126:119

Деаарон Фокс в дебютном матче сезона набрал 24 очка. Виктор Вембаньяма сделал "дабл-дабл" (18 + 18 подборов). Стефон Кастл набрал 14 очков и сделал 14 передач. "Шпоры" одержали седьмую победу в девяти матчах.

Денвер Наггетс - Индиана Пейсерз 117:100

Никола Йокич сделал шестой "типл-дабл" в девяти играх сезона (32 + 14 подборов + 14 передач).

Лос-Анджелес Клипперс - Финикс Санз 103:114

Лидер "Финикса" Девин Букер был близок к "трипл-даблу" (21 + 10 подборов + 9 передач).