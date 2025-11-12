x
12 ноября 2025
|
последняя новость: 08:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
12 ноября 2025
|
12 ноября 2025
|
последняя новость: 08:58
12 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

"Валенсия" победила "Реал". Результаты матчей Евролиги

Баскетбол
время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:56
"Валенсия" победила "Реал". Результаты матчей Евролиги
AP Photo/Young Kwak

Состоялись матчи десятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Валенсия" победила мадридский "Реал" 89:76.

Дубай (ОАЭ) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 102:86

Центровой "Дубая" Кенан Каменяс набрал 20 очков и сделал 9 подборов.

Партизан (Белград, Сербия) - Монако (Франция) 78:76

"Монако" выиграл последнюю четверть 27:14.

Защитник "Партизана" Дуэйн Вашинегтон набрал 22 очка.

Валенсия (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 89:76

Форвард "Реала" Трей Лайлз набрал 23 очка и сделал 9 подборов.

Виртус (Болонья, Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 99:89

Разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин набрал 25 очков и сделал 5 передач.

Париж (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 95:101

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 12 ноября 2025

Евролига. "Маккаби" проиграл "Фенербахче"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 11 ноября 2025

Евролига. "Апоэль" разгромил "Басконию"
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 10 ноября 2025

Умер Лотни (Ленни) Уилкенс, легендарный тренер НБА
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 09 ноября 2025

"Трипл-дабл" Николы Йокича. Результаты матчей НБА