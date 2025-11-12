"Валенсия" победила "Реал". Результаты матчей Евролиги
время публикации: 12 ноября 2025 г., 07:56 | последнее обновление: 12 ноября 2025 г., 07:56
Состоялись матчи десятого тура регулярного чемпионата Евролиги. "Валенсия" победила мадридский "Реал" 89:76.
Дубай (ОАЭ) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 102:86
Центровой "Дубая" Кенан Каменяс набрал 20 очков и сделал 9 подборов.
Партизан (Белград, Сербия) - Монако (Франция) 78:76
"Монако" выиграл последнюю четверть 27:14.
Защитник "Партизана" Дуэйн Вашинегтон набрал 22 очка.
Валенсия (Испания) - Реал (Мадрид, Испания) 89:76
Форвард "Реала" Трей Лайлз набрал 23 очка и сделал 9 подборов.
Виртус (Болонья, Италия) - Анадолу Эфес (Стамбул, Турция) 99:89
Разыгрывающий "Анадолу Эфес" Шейн Ларкин набрал 25 очков и сделал 5 передач.
Париж (Франция) - Панатинаикос (Афины, Греция) 95:101
